ABD'yi karıştıran olay! 18 aylık bebeğinin ölümüne neden olan vegan anne hakkında karar!

Beslenme ihtiyacını hayvansal gıdaları tüketmeyerek karşılayan veganlardan olan Sheila O'Leary isimli kadın, 18 aylık bebeği Ezra O'Leary'yi meyve, sebze ve anne sütü ile beslemiş ve oğlunun ölümünde sebebiyet vermişti. 2019 yılında yaşanan bu olay ABD'yi karıştırmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Olayın ardından yargılanan Sheila O'Leary hakkında karar verildi. Mahkeme oğlunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargıladığı anneyi, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan O'Leary, birinci derece cinayetin yanı sıra ağır çocuk istismarı ve kasten adam öldürmekle suçlanmıştı.

EŞİNİN DE AYNI SUÇLAMALARLA CEZALANDIRILMASI BEKLENİYOR

Ayrıca kadınınO'Leary'nin hapiste tutuklu olan eşi Ryan Patrick O'Leary'nin de aynı suçlamalarla ceza alması bekleniyor.

ANNE SÜTÜ, ÇİĞ MEYVE VE SEBZE YEDİRDİ

Olay hakkında hazırlanan raporlara göre çiftin yürümeye başlayan çocuğuna anne sütü, çiğ meyve ve sebze yedirdi.

7 AYLIK BİR BEBEKLE AYNI KİLODAYDI

Polis birimlerine göre 18 aylık erkek çocuk 8 kilogram ağırlığındayken hayatını kaybettiği Eylül 2019'da 7 aylık bir bebekle aynı kiloya sahipti.

YETERSİZ BESLENEN 2 ÇOCUKLARI DAHA VAR

ABD yargısına göre O'Leary'nin 3 ve 5 yaşlarında yetersiz beslenen iki çocuğu daha bulunuyor. Mahkeme kayıtlarına göre, Virginia'da daha önceki bir yetersiz beslenme davasında ise bir çocuk biyolojik babasına iade edilmişti.