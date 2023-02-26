Abel Mabaso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Mabaso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Mabaso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Mabaso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Mabaso 15 Mayıs 1991 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Abel Ntuthuko Mabaso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Mabaso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abel Mabaso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abel Mabaso'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abel Mabaso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abel Mabaso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Mabaso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Mabaso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Sundowns

6 Ağustos 2013 yılında Black Aces

30 Haziran 2014 yılında Sundowns

20 Temmuz 2014 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2015 yılında Sundowns

31 Ağustos 2015 yılında Ajax Cape Town

30 Haziran 2016 yılında Sundowns

1 Temmuz 2016 yılında Ajax Cape Town

30 Haziran 2017 yılında Sundowns

1 Ağustos 2017 yılında Chippa United

1 Temmuz 2018 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Abel Mabaso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Mabaso şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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