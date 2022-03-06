Abeslik ne demek, TDK'ya göre Abeslik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abeslik ne demek? Abeslik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abeslik kelimesi. Peki abeslik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abeslik nedir, abeslik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABESLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abeslik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre abeslik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Abes olma durumu



ABESLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gerisini söylersem böyle insanlar oldukça, hayat sürmenin abesliğine, iğrençliğine hükmedeceğiniz gelir.

