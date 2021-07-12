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Abgül isminin anlamı nedir, Abgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Abgül ismi "Ab" Ve "Gül" Sözcüklerinden Oluşturulmuştur. Gül Suyu, Çiçek Suyu. anlamındadır. Bu içeriğimizde Abgül isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Abgül isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Abgül isminin anlamı nedir, Abgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Abgül isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Abgül ismi ne demek, Abgül ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Abgül isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Abgül İsminin anlamı nedir? TDK Abgül anlamı:

Abgül ismi TDK'da  Su gibi berrak ve duru olan gül.anlamında tanımlanaktadır.

Abgül İsmi Kuranda geçiyor mu?

Abgül ismi kuranda geçmamaktedir.

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Abgül isminin kökeni:

Abgül ismi Arapça  kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kllanıldığı bilinmemektedir.

Abgül isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Abgül isminin rengi:

Pembe

Abgül ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Abgül isminin Harf Analizi Nedir ?

Abgül ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
A : Öncü, lider, mantıklı
B : Sezgisel, sakin
G : Dirençli, zor hayat dersleri
Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı
L : Sanatsal, naif, yetenekli

Abgül isminin Numerolojisi Kaçtır?

Abgül ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
A : 1
B : 2
G : 8
Ü : 26
L : 15
= 52 – Abgül İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Abgül isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Abgül ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Abgül isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
A: 1   B: 2   G: 7   Ü: 3   L: 3 = 16
1 +  6 = 7 Kader sayısıdır

Abgül isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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