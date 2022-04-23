Abhaz ne demek, TDK'ya göre Abhaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abhaz ne demek? Abhaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Abhaz kelimesi. Peki Abhaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Abhaz nedir, Abhaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABHAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abhaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Abhaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk, Abaza

- Bu halka mensup olan kimse, Abaza



ABHAZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Abhaz peyniri

