Abiodun Adebayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abiodun Adebayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abiodun Adebayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abiodun Adebayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abiodun Adebayo 25 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abiodun Olalekan Adebayo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abiodun Adebayo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abiodun Adebayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abiodun Adebayo'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abiodun Adebayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abiodun Adebayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Abia Warriors
1 Temmuz 2019 yılında Enyimba Aba
1 Kasım 2021 yılında Niger Tornad.
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Abiodun Adebayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abiodun Adebayo şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.