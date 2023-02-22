Abiodun Akande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abiodun Akande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abiodun Akande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abiodun Akande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abiodun Akande 10 Aralık 1993 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abiodun Asimiyu Akande şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abiodun Akande Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 2 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Abiodun Akande'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abiodun Akande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abiodun Akande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2009 yılında Sh. Stars U19
1 Temmuz 2010 yılında Shooting Stars
1 Ocak 2015 yılında Sunshine Stars
1 Ocak 2018 yılında Rivers United
2 Ekim 2021 yılında Plateau United
Abiodun Akande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abiodun Akande şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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Abiodun Akande Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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