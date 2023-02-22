Abiodun Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abiodun Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abiodun Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abiodun Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abiodun Thompson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abiodun Thompson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abiodun Thompson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abiodun Thompson'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abiodun Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abiodun Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında FC Heartland
1 Ocak 2021 yılında Wikki Tourists
Abiodun Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abiodun Thompson şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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