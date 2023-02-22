Abiodun Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abiodun Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abiodun Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abiodun Thompson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.