Abır isminin anlamı nedir, Abır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Abır isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Abır ismi ne demek, Abır ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Abır isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Abır İsminin anlamı nedir? TDK Abır anlamı:

TDK'da Abır isminin anlamı bulunmamaktadır.

Abır İsmi Kuranda geçiyor mu?

Abır ismi Kuran'da geçmemektedir.

Abır isminin kökeni:

Abır ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Abır ismini 203 kişi kullanmaktadır.

Abır isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Abır isminin rengi:

Kuşkonmaz

Abır ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Abır isminin Harf Analizi Nedir ?

Abır ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Abır isminin Numerolojisi Kaçtır?

Abır ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

B : 2

I : 11

R : 21

= 35 – Abır İsminin Numeroloji Toplamı 35’dir.

Abır ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Abır isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Abır isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 B: 2 I: 9 R: 9 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Abır isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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