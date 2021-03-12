Abir isminin anlamı nedir, Abir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Abir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Abir ismi ne demek, Abir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Abir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Abir İsminin anlamı nedir? TDK Abir anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Abir isminin anlamı bulunmamaktadır.

Abir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Abir ismi Kuran'da geçmemektedir.

Abir isminin kökeni:

Abir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kimse Abir ismini kullanmamaktadır.

Abir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Abir isminin rengi:

Lacivert

Abir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Abir isminin Harf Analizi Nedir ?

Abir ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Abir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Abir ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

B : 2

İ : 12

R : 21

= 36 – Abir İsminin Numeroloji Toplamı 36’dir.

Abir ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Abir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Abir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 B: 2 İ: 9 R: 9 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Abir isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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