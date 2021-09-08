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Abıru isminin anlamı nedir, Abıru ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Abıru isminin anlamı; yüz suyu demektir. Bu içeriğimizde Abıru isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Abıru isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Abıru isminin anlamı nedir, Abıru ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Abıru isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Abıru ismi ne demek, Abıru ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Abıru isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Abıru İsminin anlamı nedir? TDK Abıru anlamı:

Aburı isminin TDK'de anlamı geçmemektedir.

Abıru İsmi Kuranda geçiyor mu?

Aburı ismi Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

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Abıru isminin kökeni:

Abıru ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Abıru ismini kaç kişinin kullandığı bilinmemektedir.

Abıru isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Abıru isminin rengi:

Altuni

Abıru ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Abıru isminin Harf Analizi Nedir ?

Abıru ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Abıru isminin Numerolojisi Kaçtır?

Abıru ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

B : 2

I : 11

R : 21

U : 25

= 60 Abıru İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

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Abıru isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Abıru ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Abıru isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   B: 2   I: 9   R: 9   U: 3 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Abıru isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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