Abisoye Olawale Olatunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abisoye Olawale Olatunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abisoye Olawale Olatunde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abisoye Olawale Olatunde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abisoye Olawale Olatunde 10 Ekim 1995 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abisoye Olawale Olatunde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Devine Sports Management yapmaktadır. Abisoye Olawale Olatunde, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Abisoye Olawale Olatunde'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abisoye Olawale Olatunde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abisoye Olawale Olatunde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında Sunshine Stars
Abisoye Olawale Olatunde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abisoye Olawale Olatunde şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.