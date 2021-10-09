Ablavut ne demek, TDK'ya göre Ablavut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ablavut ne demek? Ablavut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ablavut kelimesi. Peki ablavut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ablavut nedir, ablavut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ablavut kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ablavut kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ABLAVUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ablavut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ablavut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bön, aptal, sersem (kimse)

