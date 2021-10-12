Aborjin ne demek, TDK'ya göre Aborjin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aborjin ne demek? Aborjin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Aborjin kelimesi. Peki Aborjin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aborjin nedir, Aborjin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABORJİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aborjin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aborjin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Aborjin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avustralya yerlisi

