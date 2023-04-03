Aboubaka Soumahoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubaka Soumahoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubaka Soumahoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aboubaka Soumahoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aboubaka Soumahoro {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aboubaka Soumahoro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Paris FC U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aboubaka Soumahoro'nin Paris FC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aboubaka Soumahoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aboubaka Soumahoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aboubaka Soumahoro şuan Paris FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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