Aboubakar Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakar Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aboubakar Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aboubakar Kamara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aboubakar Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakar Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aboubakar Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakar Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubakar Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubakar Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubakar Kamara 7 Mart 1995 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Moritanya,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubakar Kamara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KDS FM yapmaktadır. Aboubakar Kamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aboubakar Kamara'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aboubakar Kamara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abou.k47/

Aboubakar Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubakar Kamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aboubakar Kamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubakar Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Monaco B

6 Temmuz 2015 yılında KV Kortrijk

13 Ocak 2016 yılında Amiens SC

31 Temmuz 2017 yılında Fulham

31 Ocak 2019 yılında Y. Malatyaspor

30 Haziran 2019 yılında Fulham

1 Şubat 2021 yılında Dijon

30 Haziran 2021 yılında Fulham

17 Ağustos 2021 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos

10 Ocak 2023 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2023 yılında Olimpiakos

Aboubakar Kamara kimdir

Aboubakar Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubakar Kamara şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Monaco (-2014)

Aboubakar Kamara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moritanya takımında 27 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

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Aboubakar Kamara nereli

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