Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde başlarda yer alan Vincent Aboubakar, Porto ile olan sözleşmesini feshetti. 2016 yılında Porto'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen yıldız golcü, siyah-beyazlılarda iyi bir sezonu geride bırakarak taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Bu sezon Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından forvet transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bu isimlerin en başında gelen oyuncu olan Vincent Aboubakar, Porto ile olan sözleşmesini sona erdirerek Beşiktaş'a transferinde yol kat etti.

İMZALAR YAKIN

28 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini feshetmesiyle birlikte Beşiktaş'a bonservissiz transferi gerçekleşebilir. Transferin önündeki tek engel Aboubakar'ın sağlık durumu.

Yıldız golcü Aboubakar'ın sağlık kontrollerinde bir probleme rastlanmaması durumunda Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle son iki sezonda 21 maça çıkan Aboubakar 6 gol attı.

Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta görev yaptığı 2016-2017 sezonunda 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans göstermişti.