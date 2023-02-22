Abraham Audu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Audu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abraham Audu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abraham Audu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.