Abraham Audu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Audu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abraham Audu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abraham Audu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abraham Audu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abraham Audu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Abraham Audu'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abraham Audu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abraham Audu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Kanemi Warriors
Abraham Audu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abraham Audu şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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