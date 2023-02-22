Abraham Odianosen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Odianosen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abraham Odianosen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abraham Odianosen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abraham Odianosen {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abraham Odianosen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Abraham Odianosen'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abraham Odianosen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abraham Odianosen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abraham Odianosen şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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