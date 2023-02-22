Abraham Odianosen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Odianosen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abraham Odianosen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abraham Odianosen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.