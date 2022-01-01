Abrama ne demek, TDK'ya göre Abrama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abrama ne demek? Abrama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abrama kelimesi. Peki abrama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abrama nedir, abrama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABRAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abrama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre abrama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Abramak işi

