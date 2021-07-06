Abraş isminin anlamı nedir, Abraş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Abraş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Abraş ismi ne demek, Abraş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Abraş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Abraş İsminin anlamı nedir? TDK Abraş anlamı:

Abraş ismi TDK'da alaca benekli; klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı); çarpık, eğri, düzgün olmayan; ters, kaba, görgüsüz (kimse); çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse); atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık; cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık; deseni ve atkısı bozuk halı anlamlarında 8 farklı şekilde tanımlanmaktadır.

Abraş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Abraş ismi Kuran'da geçmemektedir.

Abraş isminin kökeni:

Abraş ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Abraş ismi kullanılmamaktadır.

Abraş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Abraş isminin rengi:

Bakır

Abraş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Abraş isminin Harf Analizi Nedir ?

Abraş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

B: Sezgisel, sakin

R: Akıllı, lider, sert

A: Öncü, lider, mantıklı

Ş: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Abraş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Abraş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

B: 2

R: 21

A: 1

Ş: 23

= 48– Abraş İsminin Numeroloji Toplamı 48’dir.

Abraş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Abraş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Abraş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1B: 2R: 9A: 1Ş: 1 = 14

1 + 4= 5Kader sayısıdır

Abraş isminin 5kader sayısına göre kişilik özellikleri

5– Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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