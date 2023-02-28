Abrorbek İsmoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abrorbek İsmoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abrorbek İsmoilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abrorbek İsmoilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abrorbek İsmoilov 8 Ocak 1998 tarihinde Yozyovon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аброрбек Зокиржон оглы Исмоилов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abrorbek İsmoilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Abrorbek İsmoilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abrorbek İsmoilov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abrorbek İsmoilov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/abrorbek_ismoilov_?igshid=ejguj3ijbb4a

Haberin Devamı

Abrorbek İsmoilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abrorbek İsmoilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Abrorbek İsmoilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abrorbek İsmoilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Neftchi

29 Ocak 2019 yılında Surkhon

1 Ocak 2020 yılında Pakhtakor

10 Şubat 2022 yılında Neftchi

20 Temmuz 2022 yılında Pakhtakor

21 Temmuz 2022 yılında Neftchi

1 Ocak 2023 yılında Navbahor

Abrorbek İsmoilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abrorbek İsmoilov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Abrorbek İsmoilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 19 numaralı formasıyla 9 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.