Abstraksiyonist ne demek, TDK'ya göre Abstraksiyonist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abstraksiyonist ne demek? Abstraksiyonist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abstraksiyonist kelimesi. Peki abstraksiyonist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abstraksiyonist nedir, abstraksiyonist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABSTRAKSİYONİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abstraksiyonist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Abstraksiyonist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre abstraksiyonist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Soyutçu

