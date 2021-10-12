Abstre Sanat ne demek, TDK'ya göre Abstre Sanat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abstre sanat ne demek? Abstre sanat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abstre sanat kelimesi. Peki abstre sanat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abstre sanat nedir, abstre sanat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABSTRE SANAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abstre sanat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre abstre sanat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Soyut sanat

