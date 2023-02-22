Abubakar Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abubakar Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abubakar Abdullahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.