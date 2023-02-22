Abubakar Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abubakar Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abubakar Abdullahi 13 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abubakar Sadiq Abdullahi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abubakar Abdullahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abubakar Abdullahi'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abubakar Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abubakar Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abubakar Abdullahi şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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