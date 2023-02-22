Abubakar Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abubakar Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abubakar Abdullahi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abubakar Abdullahi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abubakar Abdullahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Abubakar Abdullahi'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abubakar Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abubakar Abdullahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Nasarawa United
Abubakar Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abubakar Abdullahi şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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