Abubakar Apkaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Apkaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar Apkaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abubakar Apkaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abubakar Apkaev 14 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Апкаев Абубакар Мусаевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abubakar Apkaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Abubakar Apkaev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abubakar Apkaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abubakar Apkaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Şubat 2023 yılında Akhmat II
Abubakar Apkaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abubakar Apkaev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.
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