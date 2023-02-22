Abubakar Babaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Babaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar Babaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abubakar Babaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abubakar Babaji 28 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abubakar Babaji Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abubakar Babaji, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Abubakar Babaji'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abubakar Babaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abubakar Babaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Adamawa United
1 Kasım 2021 yılında Niger Tornad.
Abubakar Babaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abubakar Babaji şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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