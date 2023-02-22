Abubakar Babaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Babaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abubakar Babaji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abubakar Babaji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.