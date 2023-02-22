Abubakar Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abubakar Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abubakar Hassan 12 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abubakar Hassan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abubakar Hassan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Abubakar Hassan'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abubakar Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abubakar Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Wikki Tourists
1 Temmuz 2020 yılında Enyimba Aba
1 Kasım 2021 yılında Katsina Utd.
1 Aralık 2022 yılında Nasarawa United
Abubakar Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abubakar Hassan şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Abubakar Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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