Abubakar İbrahim Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar İbrahim Aliyu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakar İbrahim Aliyu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubakar İbrahim Aliyu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubakar İbrahim Aliyu 18 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubakar İbrahim Aliyu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abubakar İbrahim Aliyu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Abubakar İbrahim Aliyu'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abubakar İbrahim Aliyu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubakar İbrahim Aliyu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubakar İbrahim Aliyu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubakar İbrahim Aliyu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2015 yılında CA Bizertin

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2017 yılında IK Start

12 Mart 2018 yılında HamKam

14 Ağustos 2018 yılında IK Start

15 Ağustos 2018 yılında HamKam

25 Mart 2019 yılında Notodden

31 Temmuz 2019 yılında HamKam

6 Ocak 2020 yılında KÍ Klaksvík

16 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2021 yılında Akwa United

1 Kasım 2021 yılında Wikki Tourists

Abubakar İbrahim Aliyu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubakar İbrahim Aliyu şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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