Abuhava ne demek, TDK'ya göre Abuhava kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abuhava ne demek? Abuhava TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abuhava kelimesi. Peki abuhava ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abuhava nedir, abuhava kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABUHAVA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abuhava kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Abuhava kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre abuhava kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İklim

