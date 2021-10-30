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Abuk ne demek, TDK'ya göre Abuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Abuk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Abuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Abuk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Abuk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Abuk ne demek, TDK'ya göre Abuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abuk ne demek? Abuk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abuk kelimesi. Peki abuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abuk nedir, abuk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ABUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abuk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre abuk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saçma (söz, kişi, davranış)

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