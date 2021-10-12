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Abus ne demek, TDK'ya göre Abus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Abus kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Abus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Abus nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Abus kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Abus ne demek, TDK'ya göre Abus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abus ne demek? Abus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abus kelimesi. Peki abus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abus nedir, abus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ABUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Abus kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre abus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Somurtkan (kimse)
- Çatık, asık (yüz)
- Garip, acayip

ABUS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Abus çehreli bir adamın ne namazı ne niyazı ne zekâtı ne orucu makbuldür.
- Genç, esmer kız tahayyül ediyor, zihninde müphem hayallere karışan abus suallere cevap veremiyordu.

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