Atlın fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Yatırımcısını üzmemeye kararlı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...Vabeste ne demek, TDK'ya göre Vabeste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antalya'da tur midibüsü devrildi! 8 turist yaralıReddedildiği kadının önce ailesini sonra kendisini katledip, günlerce cesetleriyle birlikte yaşadı!Polis uygulamasından kaçan alkollü sürücü, ortalığı birbirine kattı!Bursa'da 7 araçlı zincirleme kaza! 10 yaralı varAcara ne demek, TDK'ya göre Acara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 31 Ekim 2021 elektrik kesintisi sorgulamaBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 31 Ekim 202131 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Acara ne demek, TDK'ya göre Acara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acara ne demek, TDK'ya göre Acara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acara kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Acara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acara nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Acara kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Acara ne demek, TDK'ya göre Acara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acara ne demek? Acara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Acara kelimesi. Peki Acara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acara nedir, Acara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ACARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Acara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT