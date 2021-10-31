Acara ne demek, TDK'ya göre Acara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acara ne demek? Acara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Acara kelimesi. Peki Acara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acara nedir, Acara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Acara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acar

