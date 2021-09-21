Accelerando ne demek, TDK'ya göre Accelerando kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Accelerando ne demek? Accelerando TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi accelerando kelimesi. Peki accelerando ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre accelerando nedir, accelerando kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Accelerando kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Accelerando kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ACCELERANDO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Accelerando kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Accelerando kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre accelerando kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gittikçe hızlanarak

