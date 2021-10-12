Açelya ne demek, TDK'ya göre Açelya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açelya ne demek? Açelya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açelya kelimesi. Peki açelya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açelya nedir, açelya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇELYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açelya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Açelya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre açelya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron)

