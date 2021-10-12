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Acem ne demek, TDK'ya göre Acem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Acem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Acem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Acem ne demek, TDK'ya göre Acem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acem ne demek? Acem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Acem kelimesi. Peki Acem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acem nedir, Acem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ACEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Acem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Acem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde
- İranlı
- İran ülkesi

ACEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- acemaşiran, acembuselik, acemkürdi
- Acem halayı, Acem işi, Acem kılıcı, Acem lalesi, Acem pilavı

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