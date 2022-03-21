Acemaşiran ne demek, TDK'ya göre Acemaşiran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acemaşiran ne demek? Acemaşiran TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acemaşiran kelimesi. Peki acemaşiran ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acemaşiran nedir, acemaşiran kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACEMAŞİRAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acemaşiran kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Acemaşiran kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre acemaşiran kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri

