Acemi Birliği ne demek, TDK'ya göre Acemi Birliği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acemi birliği ne demek? Acemi birliği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acemi birliği kelimesi. Peki acemi birliği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acemi birliği nedir, acemi birliği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACEMİ BİRLİĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acemi birliği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acemi birliği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acemi askerlere eğitim yaptırılan yer

- Acemi erlerden oluşan birlik

