AÇEM'li annelerin ürettikleri el emeği ürünlerin sergisi başladı

Tuzla Belediyesi tarafından Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 3-6 yaş aralığındaki çocukların yanı sıra, çocuklarını eğitime getiren anneler için de kurs vardı. Sene başında seçtikleri onular dahilinde eğitim alan anneler, yıl sonunun gelmesiyle birlikte el emeği ürünlerini Tuzla Şifa Park AVM'de sergilemeye başladı. Yoğun katılım olduğu sergide giyim, dikiş, takı, el sanatları, iğne ve resim gibi ürünler sergileniyor.

Kurslara katılarak el emeği ürünler üreten Meşhur Dalkılıç, "Burada dikiş öğrenerek ufak tefek değerlendirmeler yapıyoruz. Evde kullanmadığımız ürünleri de değerlendirebiliyoruz.” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARDAN BÜYÜKLERE HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Kursa giderek eğitim alan bir diğer kursiyer ise, ürünleri öğrenmeye başlayarak ve kendini geliştirerek, hocalardan aldığı eğitimler ile polimer kile yöneldiğini söyleyen kursiyer, "Her bir ürünün kendisine ait hikayesi vardır. İnsanı mutlu eden ürünlerdir. Yaklaşık 250 modelimiz vardır. Üretmek insana çok iyi hissettiriyor. Kesinlikle çok seviniyorsunuz. Herkes beğeniyor. Yapılan şey çok farklı oluyor. Bir projeye başlama, bitirme, sonuçlandırma gibi aşamalara giriyoruz. Çocuklardan büyüklere herkese tavsiye ediyorum." dedi.