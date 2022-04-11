AÇEM’li Minikler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti: Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ndeki anneler ve çocukları Polis Haftası nedeniyle özel bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde (AÇEM) eğitim gören 10 minik, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için öğretmenleri ile birlikte Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

MİNİKLER POLİS HAFTASINI KUTLADILAR

Minikler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki polislerin tek tek Polis Haftası’nı kutladılar. Polis arabasına binen ve polis telsizinden birbirleri ile konuşan minikler, unutulmaz bir gün geçirdiler.