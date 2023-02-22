Achilleas Gotsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Gotsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Achilleas Gotsis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Achilleas Gotsis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.