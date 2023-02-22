Achilleas Gotsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Gotsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achilleas Gotsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Achilleas Gotsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Achilleas Gotsis 29 Haziran 2004 tarihinde Diavolitsi şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αχιλλέας Γκότσης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Achilleas Gotsis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Achilleas Gotsis, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Achilleas Gotsis'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Achilleas Gotsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Achilleas Gotsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata
Achilleas Gotsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Achilleas Gotsis şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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