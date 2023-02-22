Achilleas Poungouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Poungouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Achilleas Poungouras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Achilleas Poungouras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Achilleas Poungouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Poungouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Achilleas Poungouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Poungouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achilleas Poungouras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achilleas Poungouras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achilleas Poungouras 13 Aralık 1995 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αχιλλέας Πούγγουρας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achilleas Poungouras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Achilleas Poungouras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 3 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Achilleas Poungouras'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Achilleas Poungouras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achilleas Poungouras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Achilleas Poungouras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achilleas Poungouras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2014 yılında PAOK

31 Ağustos 2015 yılında PAE Veria

30 Haziran 2016 yılında PAOK

1 Mart 2018 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2018 yılında PAOK

3 Ağustos 2018 yılında Panathinaikos

Achilleas Poungouras kimdir

Achilleas Poungouras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achilleas Poungouras şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Promitheas Larisas (-2012), PAOK Thessaloniki (2012-2014)

Achilleas Poungouras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Achilleas Poungouras nereli

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