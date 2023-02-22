Achilleas Salamouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Salamouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Achilleas Salamouras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Achilleas Salamouras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Achilleas Salamouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Salamouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Achilleas Salamouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Salamouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achilleas Salamouras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achilleas Salamouras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achilleas Salamouras 15 Ocak 2000 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αχιλλέας Σαλαμούρας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achilleas Salamouras Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Achilleas Salamouras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Achilleas Salamouras'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Achilleas Salamouras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achilleas Salamouras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Achilleas Salamouras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achilleas Salamouras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PAOK U20

15 Eylül 2017 yılında Volos NPS

30 Haziran 2018 yılında PAOK U20

11 Ağustos 2020 yılında Niki Volou

30 Haziran 2021 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Achilleas Salamouras kimdir

Achilleas Salamouras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achilleas Salamouras şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Achilleas Salamouras nereli

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