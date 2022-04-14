Acı Çiğdem ne demek, TDK'ya göre Acı Çiğdem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acı çiğdem ne demek? Acı çiğdem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acı çiğdem kelimesi. Peki acı çiğdem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acı çiğdem nedir, acı çiğdem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACI ÇİĞDEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acı çiğdem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acı çiğdem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zambakgillerden, 10-30 santimetre boyunda, şerit yapraklı ve açık renk çiçekli, tohumları romatizma tedavisinde kullanılan zehirli bir tür çiğdem, güz çiğdemi (Colchicum autumnale)

