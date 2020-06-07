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Acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu!

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda ağır yaralanan 1 asker tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen operasyon sırasında 1 askerimiz ağır yaralandı.  Yaralı askerin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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