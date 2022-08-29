Acı haberi Ceza duyurdu! Türkçe rapin tanınan isimlerinden Selim Muran hayatını kaybetti!

Dün sabah saatlerinde, rap müzik sanatçısı Ceza, meslektaşı Selim Muran'ın vefat haberini duyurdu. Muran'ın vefatı hayranlarını yasa boğdu. Genç sanatçı "Sen De Bizdensin", "Çıkmaz Sokak", "Samurai", "Paradoks" gibi şarkılarıyla tanınmış, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Vefatının ardından yıkılan hayranları, sosyal medyadan baş sağlığı mesajları yayınladı.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Rapçi Selim Muran, kilolarından rahatsız oluyor, sağlık problemleri yaşıyordu. Zayıflamakta güçlük çeken Muran, mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası rahatsızlıkları daha da artan sanatçı, damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle hayatını kaybetti.

Acı haberi Ceza, resmi Twitter hesabından yayınladı.