Acı haberi duyurdu! Bir müzisyen daha yaşamını sonlandırdı!

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisine alan ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını birçok sektörü vurdu. Bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri de müzik sektörü oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çalışmaların durduğu sektörde parasızlık nedeniyle depresyona giren birçok müzisyen intihar etmişti.

İzmir'de yaklaşık bir yıldır işsiz olan ve bunalıma giren müzisyen Mehmet Mert El (29) intihar etti.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Mehmet Mert El'in ölüm haberini İzmir Müzisyenler Derneği duyurdu.

29 yaşındaki müzisyenin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği açıklandı.

İzmir Müzisyenler Derneği'nden yapılan açıklamada perküsyon çalarak geçimini sağlayan Mehmet Mert El'in yaklaşık 1 sene işsiz olduğu ve bir süredir psikolojik sıkıntı yaşadığı ifade edildi..