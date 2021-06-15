Acı haberi duyurdu! Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı! Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Eski Yöneticimiz ve Divan Üyemiz Engin Kalafatoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kalafatoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada eski yönetici ve divan üyesi Engin Kalafatoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Trabzonspor'un 'başsağlığı' mesajında şu ifadelere yer verildi: "Eski Yöneticimiz ve Divan Üyemiz Engin Kalafatoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kalafatoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." Berkem Temizel Gece Editörü Engin Kalafatoğlu