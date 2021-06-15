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Acı haberi duyurdu! Ünlü ses sanatçısı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Yıldız Ayhan'dan acı haber geldi. 83 yaşındaki Ayhan, hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi duyurdu! Ünlü ses sanatçısı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Halk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Ayhan; zatürre teşhisiyle yatırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Yönetmen Zafer Karatay, Yıldız Ayhan'a ilişkin açıklamada bulundu. Karatay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir muhteşem ses, halk müziğimizin parlak Yıldızı, Yıldız Ayhan da Hak’ka yürüdü Kırım halk yırların TRT Radyolarında ilk seslendiren, köklerinden kopmamış bir sanatçımızdı 17/06/2021 Perşembe günü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında, öğlen namazından sonra toprağa verilecektir."

YILDIZ AYHAN KİMDİR?

Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biri olan Yıldız Ayhan 15 Haziran Salı günü hayatını kaybetti.

Yıldız Ayhan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Yıldız Ayhan kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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